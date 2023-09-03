عاجل.. مفاجأة مدوية كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أكدت صحيفة ميرور البريطانية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي وافق على رحيل النجم المصري محمد صلاح واستسلم أمام ضغوط العروض السعودية الضخمة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

صحيفة ميرور: انتقال صلاح للدوري السعودي أمر حتمي في 2024وأوضحت الصحيفة أن صفقة انتقال محمد صلاح قد أصبحت أمرًا حتميًا في عام 2024، وأن يورجن كلوب يدرك صعوبة استمرار النجم المصري في صفوف ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب ما زال متمسكًا بالأمل في استمرار محمد صلاح بقميص ليفربول هذا الموسم، وتقبله لرحيله في الخروج لخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط بالعام المقبل.

تقارير: أزمة البديل تهدد انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدةوأضافت أن هناك عائقا وحيدا يعرقل رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي، حيث يرغب يورجن كلوب في أن يتمسك ملاك النادي بالحفاظ على النجم المصري، وذلك لأنه حال انتقاله لصفوف اتحاد جدة، لن يستطيع الريدز ضم بديل له قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكان فريق ليفربول قد اختتم صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبيرش، قادمًا من صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني.