ناقد فني: مهرجان العلمين يضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة الترفيهية

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إنَّ مهرجان العلمين استطاع أن يضع مدينة العلمين الجديدة على خريطة السياحة الترفيهية والسياحة الفنية وسياحة المهرجانات في العالم، مشيرًا إلى أنَّ مصر رائدة في مجال المهرجانات، إذ استطاع مهرجان العلمين أن يجذب أنظار العالم نحو مصر على مدار 50 يومًا.

حضور أجنبي كبير بمهرجان العلمين

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السياحة الفنية والترفيهية موجودة في كل أنحاء العالم وتدر دخلًا كبيرًا، مشيرًا الى أنَّ مهرجان العلمين شهد حضورًا كبيرًا جدًا من الأجانب.

وتابع الناقد الفني: «مهرجان العلمين تميز بالتنوع، إذ تواجدت مسارح الشارع، بالإضافة الى فرق الفلكلور المصرية والفرق الشعبية التي تقدم عروضها وسط الجمهور على الممشى السياحي».