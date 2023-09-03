خبير سياحي: مهرجان العلمين ولد كبيرا وحقق نجاحا باهرا

قال الدكتور حسام هزاع خبير سياحي، إنّ مهرجان العلمين حقق نجاحًا كبيرًا، إذ وُلد عملاقًا وعكس صورة إيجابية عن المدينة السياحية، التي أُضيفت للخريطة السياحية في مصر، بالنسبة للمدن الأخرى مثل محافظة البحر الأحمر ومحافظات أسوان والأقصر والقاهرة وجنوب سيناء.

الترويج لمدينة العلمين الجديدة

وأضاف «هزاع»، في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المسابقات الرياضية التي شهدتها فعاليات مهرجان العلمين بالإضافة إلى الأغاني والموسيقى ونوعية السائح المستهدف في فنادق العلمين الراقية أدت إلى الترويج للمدينة.

العلمين منطقة واحدة تحتاج لفنادق كثيرة

وتابع بأنّ العلمين منطقة واحدة تحتاج إلى فنادق كثيرة، حيث تحتوي على 15 ألف غرفة ويزيد، ولكن هناك حاجة إلى 25 ألف غرفة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار من المصريين أو الخليجيين أو الأجانب.

وشدد على أهمية تسهيل كل الإجراءات للمُستثمرين المصريين والأجانب، حتى انتهاء بناء الفنادق كافة، مثل الإعفاءات الضريبية والحصول على الأراضي بأسعار معقولة، مؤكدا أهمية الاهتمام بالطيران من أجل جذب أكبر عدد من السياح، مشيرا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتسريعها لكي تجتذب مصر السائحين من كل دول العالم.