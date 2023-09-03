ناقد فني عن مهرجان العلمين: مصر هوليوود الشرق

وصف الناقد الفني أحمد سعد الدين، مهرجان العلمين بـ«المهرجان الاستثنائي» الذي استمر نحو شهرين، مشيرًا إلى أنَّ المهرجان كان يشهد عدة أحداث متنوعة في اليوم الواحد، مستكملًا أنَّ «تنظيم المهرجانات في أماكن مختلفة يبرز تواجد قدر كبير من القوة الناعمة في مصر، مصر رائدة على مر التاريخ، وتبقى مصر هوليوود الشرق».

حفلات غنائية وندوات ثقافية

وأضاف الناقد الفني، خلال لقاءه على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ الفاعليات تنوعت ما بين حفلات غنائية وندوات ثقافية، إضافة إلى الفاعليات الرياضيات ومنها كرة القدم الشاطئية، متابعًا أنَّ «الأحداث الفنية تنمو وتزدهر في وقت السلم، لذا وجود مهرجانات فنية طول الصيف في مصر كانت رسالة مهمة للعالم، بأن مصر بلد الأمن والأمان».