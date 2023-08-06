«مدائح وأشعار ومسرحيات وموالد شعبية».. الفلكلور القبطي يهيم في حب «العذراء»

«يا ليلة بيضة ونهار سلطانى.. مدحك يا مريم يخزى الشيطانى»، هكذا انعكس حب السيدة العذراء على التراث والفلكلور الشعبى، فالأقباط يهيمون حباً فى مدح البتول، مردّدين تلك المدائح خلال احتفالات وموالد العذراء فى الكنائس والأديرة فى فترات صوم العذراء والشهر المريمى.

الشاعر مينا مجدى: مدائح العذراء غزل روحانى وافتتان بحياتها وطباعها

وتنبع مدائح العذراء من مكانة «أم النور» فى قلوب الأقباط، التى لا ينافسها فيها أحد، ويقول الشاعر مينا مجدى إن مكانة العذراء عند المسيحيين جاءت من إجلال الكتاب المقدس لها، كونها والدة المسيح. وعبّر الأقباط عن حبهم لها بأشكال مختلفة حفظها التراث والفلكلور الشعبى القبطى، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن»، أن العذراء كتب فيها الكثير من الأشعار التى تحولت إلى أغانٍ منذ بداية دخول المسيحية إلى مصر، وأن وجود «أم النور» فى الفلكلور الشعبى تنوعت أشكاله بين القصص والمدائح والموالد التى تقام كل عام فى أعياد العذراء بالكنائس والأديرة، حيث تشهد المسرحيات والعروض التى تمثل محطات من حياة العذراء، وتنشد السيدات مدائح أم النور فى الموالد خلال الشهر المريمى وصوم العذراء، كما أن هناك أنواعاً من المدائح الشعبية التى تتردّد فى البيوت، خصوصاً فى الوجه القبلى والصعيد، ومن أشهرها: «أحمر يا بلح.. أصفر يا ليمون.. وسبانى سبانى حبك يا فخر الرتب.. موسى رآكِ يا مريم عجب من عجب.. والقناديل فضة بتضوى والصلبان دهب».

وأضاف «مجدى» أن مدائح العذراء تتسم بنوع من المبالغة فى وصف الحدث، إذ يتم الاسترسال والإسهاب فى التعبير عن الحدث ويرجع ذلك إلى أن أصل تلك المدائح هو الشعر، وهو فن المبالغة فى الوصف، كما تتضمّن تشبيهات وبلاغة فى التعبير وربط الأحداث ببعضها، ويجرى ترديدها بصحبة الآلات الموسيقية الشرقية، مثل الربابة الأكثر شيوعاً فى المدائح والموالد، وتكون مدائح العذراء مبهجة أشبه ما تكون بأغانى الأفراح القديمة التى تتردّد فى الصعيد، وتُستخدم فيها ألفاظ تعبّر عن حب الأشخاص للسيدة مريم، وبها معانٍ من الكتاب المقدس ومستوحاة من اللغة المصرية الدارجة، كما تتضمن نوعاً من الغزل الروحانى والافتتان بالعذراء والدة المسيح فى جمال شخصيتها وجمال طبعها فى الطاعة والعبادة، ومن أكثر المدائح التى ظهر فى ذلك مديح يقول «نادى يا منادى عدرا يا عدرا، دخلت الياسمين أثماره ظهرين.. دخلت التفاح والعقل منى راح».

وأوضح «مجدى» أن هناك بعض مدائح العذراء تم تلحينها على ألحان بعض الأغانى المشهورة، مثل أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب ودينى، إذ تمت كتابة مديح على ألحانها، يقول: «على دير العذراء ودينى.. أمدح فيكى بصوت رنان آه يا ريس ودينى للعدرا تجعل فى بيتكم بركة»، ويقال هذا المديح فى موالد العذراء بأديرة الصعيد، كما أن هناك أغنية فى الفلكلور الشعبى تقول «يا بهية خبرينى على اللى قتل ياسين»، حيث كتبت ترنيمة على نفس اللحن بتقول: «يا مريم خبرينى على اللى قتل يسوع».

مكرم المنياوى أشهر المداحين الأقباط على ساحة الإنشاد الدينى

ويُعد مكرم المنياوى أشهر المداحين الأقباط الموجودين على ساحة الإنشاد الدينى المسيحى والإسلامى فى مصر، بل يعتبر أكثر من قال مدائح عن العذراء، ويعتبر الكثيرون أنه مدرسة خاصة بالإنشاد، ولم يكتفِ بمدح العذراء والمسيح، ومن أشهر مدائح العذراء التى قالها مكرم «العدرا نايمة وملاك الرب بشرها.. قال لها يا مريم ستحبلين وتلدين ابنا.. قالت أنا أحمل إزاى وأنا بكر وعروسة».