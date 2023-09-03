ضبط 150 كيلو مكرونة و240 زجاجة زيت مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 150 كيلو مكرونة و240 زجاجة زيت مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز بلبيس.

مخالفات تموينية في حملات ببلبيس

وشنت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، حملة تموينية بدائرة مركز بلبيس لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، وأسفرت عن تحرير محضر رقم 1559 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل أعلاف بناحية سندنهور لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 16 شيكارة بإجمالي 150 كيلوجرام مكرونة مجهولة المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها.

كما تم تحرير محضر رقم 15521 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل لبيع الزيوت بناحية قرية سندنهور لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 كرتونة زيت بإجمالي 240 زجاجة، أي ما يعادل ربع طن تقريبا مجهول المصدر.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.