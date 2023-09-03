«المركزي للحشائش» ينظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية للعاملين، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات في ظل التحول الرقمي»، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وقال الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل، إنَّ ذلك يأتي في إطار اهتمام المعمل المركزي لبحوث الحشائش بتنمية قدرات ومهارات السادة العاملين لديه مما سينعكس بدوره على تطوير أدائهم.

تدريب 29 شخصًا

وأشار «عبيد»، إلى أنَّه تمّ تدريب 29 شخصًا بالدورة من العاملين بالمعمل والإدارة المركزية لشئون المحطات ومعهد بحوث أمراض النباتات، لافتًا إلى أنَّ البرنامج التدريبي للدورة شمل على عدد من الموضوعات أهمها: الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر، أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي في مصر، الذكاء الاصطناعي وأثره في تقليل ضغوط العمل، فضلا عن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، والمشاكل المالية والقانونية، مضيفاً أنَّ تلك الدورة حاضر فيها نخبة مميزه من الأساتذة بالمركز.