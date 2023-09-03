«التنمية المحلية» تطلق 3 دورات تدريبية جديدة غدا.. منها الذكاء الاصطناعي

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي الرابع لخطة عام 2023/ 2024 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الاثنين، حيث سيتم تنظيم دورة تدريبية جديدة تُنفذ لأول مرة، وهي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية «Geo AI» في المحليات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها 25 متدربا.

تسريع خدمات الإنترنت والتحول الرقمي

وأشار الوزير إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي والخطوات السريعة المتخذة من أجل تعزيز وتقوية البنية التحتية، وتسريع خدمات الإنترنت والتحول الرقمي العام، لاسيما في الهيئات والمصالح الحكومية، والاعتماد على الخدمات الإلكترونية، بما يضمن القضاء على الورق والروتين ومكافحة الفساد وتقديمها بمستوى أفضل وأسرع وأدق، وتشجيع زيادة الاستثمارات.

دورة الذكاء الاصطناعي

وأشار «آمنة» إلى أهمية دورة الذكاء الاصطناعي، باعتباره خطوة أساسية نحو التنمية والتقدم، وستركز الدورة على تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي، وما هي مكوناته والخوارزميات التي يعمل بها، وكيف يعمل الذكاء الاصطناعي ويتفاعل مع البيانات ويصنع القرارات، وإبراز تطبيقاته، مما يساعد المتدربين على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لفهم واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية المحلية، وأهمية تطبيقاته والتى تنعكس إيجابياً فى إحداث تنمية اقتصادية حقيقية تشمل جميع القطاعات بالدولة.

خطة التنمية المحلية

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الرابع في خطة مركز التنمية المحلية بسقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ دورتين تدريبتين جديدتين تُنفذان لأول مرة، وهما دورة البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية، بالتعاون مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورة دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة ويستفيد منهما 70 متدربا.

أهمية المشروعات الرقمية

ولفت «آمنة» إلى أن دورة البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية يستفيد منها 25 متدربا من العاملين بوحدات التحول الرقمة وإدارة المشروعات بالمحافظات، وتستهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمتدربين، لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يدعم رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة، وتسهم الدورة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظات وتنمية القدرات الرقمية للعاملين وتطوير آليات العمل وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.