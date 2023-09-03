أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، ورصد وتجميع الدرجات ومراجعتها نهائيا وتجهيزها نهائيا، مشيرا إلى أنّ نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس جاهزة لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنّه من المتوقع اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس من وزير التربية والتعليم، خلال الساعات القليلة المقبلة، واعتمادها رسميا ونشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأشار المصدر، إلى أنّ نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، عالية وأعلى من نسبة الدور الأول، مشيرا إلى أنّ التصحيح ورصد الدرجات تم إلكترونيا وبدقة وعناية وحصل كل طالب على حقه كاملا.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وخصصت جريدة «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للحصول على النتيجة فورا اعتمادها مباشرة وبسرعة وبخطوات سهلة دون حدوث أي مشكلات تقنية من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن.

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب الاسم ورقم الجلوس.

- الضغط على حفظ.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالدرجات ويستطيع الطالب أن يعرف إذا كان ناجحا أم راسبا.