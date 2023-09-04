حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي.. راجع خطواتك
كتب:
سحر المكاوى
01:00 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
برج العقرب
يبذل مواليد برج العقرب، قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مع تميزهم بقوة الشخصية وثقة كبيرة في النفس.
ويتميز مواليد برج العقرب، بشخصية هادئة تحب الابتعاد عن المشاكل، كما أنه حساس جدا ولديه عاطفة مفرطة، ويتمتع بالصدق والوفاء والإخلاص.
وتوضح «الوطن»، في هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، بحسب الموقع الخاص بخبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:
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يجب على مواليد برج العقرب مراجعة خطواتهم والتعلم من تجارب الماضي، وعدم تكرار نفس الأخطاء.
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يجب على مواليد برج العقرب عدم المبالغة في ردود الأفعال والتحلي بالصبر وأن يكون أكثر تحملا.