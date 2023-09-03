فيلم «مندوب مبيعات» في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية بـ27 ألف جنيه

يواصل فيلم «مندوب مبيعات» تحقيق الإيرادات الضعيفة منذ طرحه في دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الماضي.

«مندوب مبيعات» في المركز السابع

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أن فيلم مندوب مبيعات جاء فى المركز السابع أمس السبت، بإيرادات بلغت 26.799 ألف جنيه فقط.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين، منهم بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، ويسرا المسعودي، وعدد آخر من الفنانين.

وينافس «مندوب مبيعات» أفلاما أخرى، منها «العميل صفر» لأكرم حسني، و«وش في وش» لمحمد ممدوح، و«مرعي البريمو» لمحمد هنيدي، و«بيت الروبي» لكريم عبد العزيز، و«أولاد حريم كريم» لمصطفى قمر، و«مستر إكس» لأحمد فهمي، و«البعبع» لأمير كرارة.