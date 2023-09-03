ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتبين أنها متحصلة من تجارة المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

معلومات سرية تقود للمتهم

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأفادت المعلومات بقيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.

غسل 30 مليون جنيه

وذكرت التحريات، أن المتهم أودع جزءًا من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا.

وتم ضبط المتهم، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسه.