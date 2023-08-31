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«الداخلية» تكشف ادعاء سائق بسرقة سيارته في القليوبية

كتب:

محمد بركات
02:25 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الداخلية

الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من سائق بمحطة كهرباء، أنّه حال سيره بالسيارة عهدته «نقل» على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة المركز، تفاجأ بشخصين مجهولين ألقيا حجرا تجاه سيارته وتهديده، واستوليا عليها كرهًا عنه ولاذا بالفرار.

وتبين عدم صحة ما أدلى به المُبلغ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيامه بترك سيارته بالطريق المُشار إليه وجلوسه بأحد المقاهي، وقيام مجهولين بالاستيلاء على السيارة بأسلوب «المغافلة»، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص أقر بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المساءلة من جهة عمله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، أحدهم عميل سيئ النية مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج في القاهرة.

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بقلم محمد بركات