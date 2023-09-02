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شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية العامة بأزهر القليوبية

كتب:

حسن صالح
06:52 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية العامة

الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية العامة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية اليوم السبت، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024م، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك بداية من السبت الموافق 2 سبتمبر حتى الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

التقديم متاح للطلاب من خلال الإدارات التعليمية

وأوضح الشيخ عبد الموجود دسوقي، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أنَّ التقديم سيكون متاحا لطلاب من خلال الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية العامة

أوضح رئيس القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أن الشروط كالتالي:

- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%.

- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022.

- اجتياز الطالب لاختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف؛ على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

مستندات التقدم للبرنامج التأهيلي

وأضاف رئيس المنطقة أنَّ التقديم يتم وفقا لنموذج طلب الالتحاق المرسل للإدارات التعليمية، موضحًا أن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية كالتالي:

- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.

- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.

- تقديم أصل شهادة الميلاد.

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