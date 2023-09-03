«الذهب العالمي»: المعدن الأصفر سيكون أفضل أصل للتداول بدلا من العملات الرقمية

قال راندي سمولوود، رئيس مجلس الذهب العالمي، في تقرير نشره المجلس إنه من الممكن أن يصبح الذهب أحد الأصول الرقمية المقبولة، خاصة وأن سوق العملات المشفرة لا تزال تعاني من الرفض العالمي، يعتقد سمولوود أن ندرة الذهب وقيمته الراسخة تجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين، خاصة في أوقات عدم اليقين والتقلبات.

أداء العملات الرقمية الباهت يصب في مصلحة الذهب

واعترف سمولوود بأن قطاع العملات الرقمية أصبح مشبعًا، مع وجود عشرات الآلاف من العملات المعدنية في السوق، والتي فشل الكثير منها، وقارن ذلك بالذهب، الذي حافظ على قيمته ومكانته العالمية كمخزن للقيمة، وعلق أيضًا على أداء البيتكوين الباهت، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يخلق فرصة للذهب للتألق في السوق الرقمية.

شهد مجلس الذهب العالمي اهتمامًا كبيرًا من البنوك في جميع أنحاء العالم برقمنة الذهب المادي، وأكد سمولوود على الحاجة إلى رمز رقمي مدعوم بالذهب يمثل الذهب المادي ويمكن تداوله بحرية.

إمكانية توفير منصة تداول عالمية للذهب

وأشار إلى إمكانات توفير منصة آمنة وشفافة لمثل هذه العملات الذهبية الرقمية، ويعمل مجلس الذهب العالمي بنشاط على تطوير البنية التحتية الرقمية للذهب من خلال مبادرته Gold247، والتي تهدف إلى جمع الشركاء المحتملين معًا في هذا المجال.

وبينما توجد جهود لتحدي الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية في العالم، سلط سمولوود الضوء على أن دول مثل الصين تواصل بناء احتياطياتها من الذهب لدعم عملاتها، وشدد على أن العملة التي ترغب في منافسة الدولار الأمريكي يجب أن تحظى بدعم قوي من الذهب.

في الختام، يعتقد سمولوود أن قيمة الذهب الراسخة وندرته، إلى جانب الاهتمام المتزايد برقمنة الذهب المادي، تضعه كأصل رقمي محتمل يتمتع بمزايا كبيرة مقارنة بالأصول الأخرى.