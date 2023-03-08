مجلس الذهب العالمي: الاستثمار في المعدن الأصفر يتراجع عالمياً

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب المدعومة ماديًا شهرًا آخر من التدفقات الخارجة، إذ خسرت 1.7 مليار دولار أمريكي في فبراير.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أدى ارتفاع الدولار وارتفاع العوائد إلى انخفاض سعر الذهب بنسبة 5% مما ثبط عزيمة مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

أطول سلسلة خسائر متتالية منذ يناير 2014

أضاف: «شهدت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة العالمية من الذهب الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض في الحمولة، حيث انخفضت بمقدار 34 طناً (-1.0%) في فبراير لتصل إلى 3412 طناً، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ يناير 2014.»

أوروبا وأمريكا في المقدمة

خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023، خسرت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب 3.4 مليار دولار أمريكي، واستمرت الأموال الأوروبية في دفع التدفقات العالمية إلى الخارج، إذ استمرت البنوك المركزية في المنطقة في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بعد خسارة 1.2 مليار دولار أمريكي (-25 طناً) في فبراير، وسجلت الصناديق الأوروبية تدفقاتها الخارجة الشهرية العاشرة على التوالي، وإن كانت بوتيرة أبطأ من يناير (2.1 مليار دولار أمريكي)، بحسب التقرير.

أول تخارج منذ بداية 2023

ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، خسرت صناديق الذهب المتداولة في أمريكا الشمالية 547 مليون دولار أمريكي (-10 أطنان)، في أول تدفق شهري لها في عام 2023 بعد شهرين متتاليين من التدفقات الداخلة.

انخفاض 8% عن يناير 2023

وبلغ متوسط ​​أحجام التداول اليومية في جميع أسواق الذهب 147 مليار دولار أمريكي خلال فبراير، بانخفاض 8% عن الشهر السابق (159 مليار دولار أمريكي)، ومع ذلك، لا يزال متوسط ​​الحجم 13% فوق عام 2022 (132 مليار دولار أمريكي).