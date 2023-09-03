ضبط عطور ومزيلات عرق منتهية الصلاحية في حملات تموينية ببورسعيد

ضبط رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم، أحد محال أدوات التجميل والإكسسوارات الشهيرة في المحافظة، تعرض كميات كبيرة من العطور ومزيلات العرق والمخمرية منتهية الصلاحية، كما لم تدون على منتجات أخرى تواريخ صلاحية من الأساس، ما يشكل خطرا على مستخدميها، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين.

تحرير محاضر في حملات تموينية ببورسعيد

وقال محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994.

تشديد الحملات الرقابية على الأسواق

ووجه مدير تموين بورسعيد، المواطنين في حال وجود شكاوى التقدم بها إلى إحدى قنوات تسجيل الشكاوى عبر المنظومة الحكومية الموحدة، وذلك في إطار الحملات المكبرة التي تقوم بها المديرية بتعليمات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لضبط الأسواق وتشديد الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز والمستودعات.