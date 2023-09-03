عام دراسي جديد تحت القصف في أوكرانيا.. فصول داخل الملاجئ ومحطات المترو

التعليم المباشر والتواصل والتفاعل بين المدرس والطالب وبين الأخير وأقرانه من أهم مقومات العملية التعليمية التي لا يوفرها التعليم عن بُعد.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «عام دراسي جديد في أوكرانيا تحت القصف»، وبدأ عام دراسي جديد في أوكرانيا، دراسة تحت القصف وفصول تحت الأرض في ملاجئ أو محطات مترو الأنفاق أو مدارس تم تجهيزها لتصير ملاجئ تحمي وقت القصف.

يأتي هذا بعد أن أيقنت الأسر الأوكرانية أنَّ التعليم عن بُعد لن يُعوض المدرسة وأنشطتها بأي حال من الأحوال ولأنه ليس أمامهم إلا النظر إلى نصف الكوب المملوء لاستمرار الحياة.

ورأى كثيرون في المدارس تحت الأرض فرصة للتعليم بعد نحو 4 سنوات على التعليم عن بُعد بسبب الحرب من جهة وقبلها جائحة كورونا من جهة أخرى.

وفي مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، تعين على السلطات إيجاد طريقة لإعادة الأطفال للمدارس وكانت محطات قطارات الأنفاق هي الحل، إذ حضر 60% من التلاميذ إلى فصول جُهزت بهذه المحطات وهو تطور رحب به كثير من الأسر.