موسكو: ادعاءات أوكرانيا بمخطط روسي للتسبب بمجاعة في أفريقيا «منافية للواقع»

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، الاتهامات التي أطلقها مسؤولون أوكرانيون حول تعمد روسيا خلق تهديد بالمجاعة في القارة الأفريقية، بغرض التسبب في موجات جديدة من الهجرة إلى القارة الأوروبية.

اتهامات لا أساس لها من الصحة وخاطئة تمامًا

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومنافية للواقع، مضيفًا «إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وخاطئة تمامًا، وتعتبر تشويهًا متعمدًا للواقع»، مشددًا على أن روسيا لا علاقة لها بنقص الحبوب والأغذية في أفريقيا، بحسب ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وأضاف بيسكوف أنه «على العكس من ذلك، تتخذ روسيا موقفًا مسؤولًا للغاية، فروسيا، كما تعلمون، على الرغم من عدم امتثال نظرائها للالتزامات ذات الصلة تجاهها، قامت مرارًا وتكرارًا بتمديد اتفاقية الحبوب»، مُضيفًا أنه على الرغم من أن الاتفاقية لم يعد يُعمل بها، فإن روسيا اتخذت موقفًا مسؤولًا، وأطلقت مبادرة إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى الدول الأكثر فقرًا في أفريقيا، والتي تم الإعلان عنها في القمة الروسية الإفريقية الأخيرة.

روسيا تواصل تجارة الحبوب وتظل موردًا مسؤولًا

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواصل تجارة الحبوب وتظل موردًا مسؤولًا ومجتهدًا للغاية في هذا المجال، على الرغم من العوائق الكبيرة التي يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل القيود غير الشرعية فيما يتعلق بموردينا، بحسب قوله.