رسائل خفية.. كيف وجه ليفربول الضربة القاضية لـ«الاتحاد» في صفقة صلاح؟

يخوض نادي اتحاد جدة السعودي صراعا شرسا للظفر بخدمات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اتحاد جدة يسابق الزمن لضم صلاح

ويحاول مسؤولو الاتحاد إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات أفضل لاعب في أنفيلد خلال السنوات الـ6 الماضية، وضمه إلى كتيبة النجوم الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي في ميركاتو تاريخي.

ومع عدم خروج أيٍ من مسؤولي النادي، باستثناء الألماني يورجن كلوب، بتصريحات حول مصير صلاح سواء بالاستمرار أول الرحيل، فإنّ بطل دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، كان له حيلة أخرى للرد على الأمر.

رسائل خفية من ليفربول للرد على مفاوضات اتحاد جدة مع صلاح

«رسائل خفية»، هكذا كان رد النادي الإنجليزي على ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف «العميد»، الذي يسابق الزمن لحسم الصفقة قبل 96 ساعة فقط من إغلاق باب القيد السعودي، والمحدد له يوم 7 سبتمبر الجاري.

- الرسالة الأولى كانت منذ أيام قليلة، بعدما نشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو، يظهر محمد صلاح في مقدمته خلال كواليس اليوم الإعلامي لـ «الريدز».

- الرسالة الثانية كانت خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صورة لجدارية ملعب «أنفيلد»، معقل ليفربول، والتي كان «مو» هو بطلها الأول، ليؤكد النادي بشكل غير مباشر استمرار اللاعب في الدفاع عن ألوان الريدز في الموسم الجديد.