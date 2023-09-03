تحذيرات أممية: ربع سكان مالي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حذر من أن ربع سكان مالي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى على الإطلاق في البلاد، يتعرض أكثر من 2500 شخص لخطر المجاعة في منطقة ميناكا.

تمويل خطة استجابة مالية بشكل عاجل بمبلغ 184.4 مليون دولار

وناشد برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» تمويل خطة استجابة مالية بشكل عاجل بمبلغ 184.4 مليون دولار أمريكي، للوصول إلى 8.8 مليون شخص هذا العام، بما في ذلك 4.7 مليون طفل، وذلك لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة للسكان أو دعم الخدمات الطبية، بما في ذلك الوقود لشراء المزيد من الإمدادات الإنسانية، مثل العلاجات المُنقِذَة للحياة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وقال تقرير البرنامج الأممي إن الصراع المسلح والنزوح الداخلي وتقييد وصول المساعدات الإنسانية يهدد حياة ما لا يقل عن 200 ألف طفل دون سن الخامسة، وإنهم معرضون لخطر الموت من الجوع.