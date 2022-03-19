رئيس الأوكراني: روسيا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تعمل على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى بلاده، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات حتى الآن عن عدد الضحايا في «ماريوبول».

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قال في وقت سابق، إن مدينة «ماريوبول»، تعرضت لقصف عنيف، وهي محاصرة من القوات الروسية التي أطلقت حتى الآن 1080 صاروخًا.

وخاطب زيلينسكي، روسيا، قائلًا: «حان الوقت للقاء والتحدث»، مضيفًا، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لموسكو لتجاوز ما ارتكبته من أخطاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إطلاق 1080 صاروخًا على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قالت في وقت سابق، إن موسكو أطلقت 1080 صاروخاً على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، فيما أشارت الرئاسة الأوكرانية إلى إجلاء أكثر من 9 آلاف شخص خلال آخر 24 ساعة.

منظمة «الأمم المتحدة» تعلن تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى «سومي»

بدورها، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة «سومي» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، أمس الجمعة، وقال منسق المنظمة لشؤون الأزمة الأوكرانية، أمين عوض، في بيان، إنه جرى نقل 130 طنًا من المساعدات، بما فيها الأدوية والمياه والأغذية التي ستوزع على 35 ألف شخص.

وأشار «عوض»، إلى نقل المعدات لإصلاح أنظمة أنابيب المياه، ما سيسمح بمساعدة نحو 50 ألف شخص في «سومي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارئاسة الأمريكية: ندرس فرض عقوبات على الصين

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على الصين إذا دعمت بكين موسكو في الأزمة الأوكرانية، وقالت ردًا على سؤال من أحد الصحفيين، إن لدى بلادها عدد من الأدوات التي يمكن النظر فيها، والعقوبات هي إحدى الأدوات.

وأشارت «ساكي»، إلى أن المحادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، «شي جين بينج» كانت طويلة، واستمرت لمدة ساعتين موضحة أن واشنطن ستتبنى أي عواقب ضد بكين بالتنسيق مع الشركاء والنظراء الأوروبيين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أوضح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، داعيًا دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى إجراء حوار مع موسكو، فيما لم يوجه المسؤول الصيني، لومًا إلى روسيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استئناف توريد الطحين من روسيا إلى فلسطين، وقالت في بيان، إنه من المقرر وصول نحو 15 ألف طن طحين روسي مع نهاية الشهر الجاري.

من جانبها، قررت بلجيكا تأجيل إغلاق المحطات الذرية العاملة في البلاد لمدة 10 سنوات على خلفية المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة في أوروبا.