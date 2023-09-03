وزير التنمية المحلية يشارك في منتدى رؤساء البلديات الدولي: منصة لدعم السياحة

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، إلى مدينة تشنغتشو الصينية، للمشاركة في منتدى رؤساء البلديات الدولي حول السياحة والمدن المستدامة، الذي يُعقد في الفترة من 4 حتى 6 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية»، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد المرافق لوزير التنمية المحلية للمشاركة في المنتدى، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق، في ضوء التحديات العالمية المشتركة التي تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية.

حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم، حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية، ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزير التنمية المحلية في منتدى رؤساء البلديات الدولي حول السياحة، حضور عدد من الجلسات والفعاليات على هامش المنتدى، لعرض جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاهتمام بالمدن السياحية والتراثية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من التراث الطبيعي والثقافي في جميع المدن السياحية المصرية لتحقيق أهداف السياحة المستدامة المتعلقة بتعزيز الجدوى الاقتصادية.

كما سيعقد وزير التنمية المحلية خلال المشاركة في المنتدى الدولي، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الصينيين ورؤساء الوفود وكبار الشخصيات المشاركة في المنتدى.