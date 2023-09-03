اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث في الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022 - 2023.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

فيما بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.