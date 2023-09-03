رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر

ينتظر 49 ألفا و693 طالبا وطالبة نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، ويتساءلون عن طريقة الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني من خلال بوابة الأزهر.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أيمن عبدالغني، أنّ عملية تصحيح الأوراق الامتحانية تجرى الآن، إذ أرسل نحو 10 آلاف خطاب انتداب مصححين ورؤساء ومساعدين مراكز التصحيح ومشرفين وموجهين؛ للمشاركة في أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني في 9 مراكز على مستوى الجمهورية، وهي «القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة»، وتوزيع التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح لكل مراكز التصحيح.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وعن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني، قال عبدالغني إنه سيتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات وسيكون من خلال بوابة الأزهر من هنا، مشددًا على أنّ عملية التصحيح تتم بضوابط شديدة حيث يأخذ كل طالب حقه كاملا.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة للمصححين ومراجعة أوراق إجابات الطلاب أكثر من مرة، فهذه مرحلة فاصلة في مستقبل الطلاب.