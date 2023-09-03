«الرعاية الصحية»: انطلاق اللقاء المجتمعي التعريفي بـ«الألف يوم الذهبية»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انطلاق اللقاء المجتمعي للتعريف بمبادرة «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحضور بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال، وطلاب الكليات، وممثلي الجمعيات الأهلية وقادة الرأي بالمحافظة.

مبادرة «الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»

يأتي ذلك في إطار متابعة تشغيل مبادرة «الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، بالمحافظة وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال (EMA).

وذكرت الهيئة في بيانها، أنّ اللقاء المجتمعي يهدف إلى توعية الأهل والمجتمع بأهمية الفترة الزمنية الأولى في حياة الطفل، وتسليط الضوء على أهمية العناية والتفاعل المبكر مع الطفل في هذه المرحلة الحيوية، حيث يتميز الطفل خلال هذه الفترة بالنمو العقلي والتطور السريع، وتتكوّن الروابط العصبية الأساسية التي تؤثر في تطوره العقلي والاجتماعي والعاطفي فيما بعد، حيث يساهم الاستثمار في هذه المرحلة في بناء أسس قوية لتعلم الطفل وتطوير قدراته المستقبلية.

وفي ذات السياق، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي المشورة الأسرية والقابلات على مدار يومين، وزيارة مراكز ووحدات طب الأسرة المستهدفة ومعاينة غرف المشورة الأسرية، وكذلك الاجتماع مع فرق حديثي الولادة لتنسيق العمل في وحدات حديثي الولادة.

وأوضحت الهيئة، أنّ البرنامج التدريبي يهدف إلى التوعية بجميع المحاور التي من شأنها النهوض بالأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ومقدمي المشورة التابعين لهيئة الرعاية ومنشآتها الصحية، وتعزيز الوعي الصحي للمنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل، وتوجيههم بشأن السلوكيات الإيجابية التي يمكنهم اعتمادها لتعزيز نمو الطفل حتى إتمام الطفل العامين، حيث جرى تسليط الضوء على أهمية التغذية السليمة والرعاية الصحية الجيدة بالأم والطفل، إضافة إلى أهمية اللعب والتفاعل المبكر مع الطفل لتعزيز تطويره الحركي واللغوي والاجتماعي.

مبادرة «الألف يوم الذهبية»

من جانبه، لفت الدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للنساء والتوليد، إلى أنّ مبادرة «الألف يوم الذهبية»، تهدف إلى توفير الرعاية المُثلى في أهم فترة من العمر وهي الألف يوم الذهبية الأولى «فترة الحمل، والسنتين الأولى من العمر» وهي الفترة المسؤولة عن تكوين 85% من قدرات أبنائنا الجسدية، والذهنية، والنفسية، والمجتمعية.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال(EMA)، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال المبادرة تم الاستعانة بكادر جديد لمقدمي المشورة الأسرية المعتمدين محليًا ودوليًا إلى جانب الفريق الطبي، ليقوم بالعمل مع الأسرة بصورة لصيقة لإحداث تغيير للأفكار المغلوطة وإعطاء الفرصة لأفراد الأسرة لاستيعاب الأفكار الجديدة ومناقشتها واتخاذ القرارات القائمة على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتأهيل هذه الكوادر من بين الممرضات والصيادلة وأطباء الأسنان وأطباء العلاج الطبيعي والأخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الصحية، حيث يتم تدريبهم على مهارات المشورة اللازمة للعمل مع السيدات أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة، فضلًا عن تعزيز وعي الأمهات على الرعاية المُثلى لأطفالهن خلال الألف يوم الذهبية الأولي من العمر.

وجرت الزيارة للوقوف على آليات تطبيق المبادرة على أرض الواقع، من خلال المرور على وحدات طب أسرة «44، وبورفؤاد ثانِ»، ومراكز طب أسرة «الدكتور محمد مشالي، علي بن أبى طالب، تعاونيات الزهور»، فيما قام بالزيارة ومتابعة تطبيق المبادرة، من هيئة الرعاية الصحية، الدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للنساء والتوليد، والدكتورة ابتسام زعفان، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

والدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال (EMA)، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والوفد المرافق لها من (EMA) والمكون من أحمد خيري، مدير قطاع التنفيذ، والمدربين، الدكتورة منى حافظ، مدير المكتب الفني، الدكتورة هويدا أبو العلا، مدير إدارة التدريب.

كما كان في استقبالهم ومرافقتهم من فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الدكتور أحمد حسن سالم، نائب مدير فرع بورسعيد، الدكتورة مروة حلاوة، مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، الدكتورة إيمان عبدالهادي، مدير إدارة الإعلام بالفرع، الدكتورة إيمان صبري، عضو إدارة رضاء المنتفعين، الدكتورة منة فواز، عضو مكتب فني بالفرع، الدكتور أحمد عبدالقادر، عضو مكتب فني، الدكتور أحمد الشريف، عضو إدارة الرعاية الأولية.