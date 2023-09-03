«التعليم العالي» تعلن ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وتقليل الاغتراب

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات تفاصيل تنسيق الشهادات الفنية «الدبلومات»، للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، موضحة عددًا من الإجراءات والضوابط التي يجب على الطلاب العمل عليها، خلال الساعات القليلة المقبلة، مع انطلاق أولى ساعات تسجيل الرغبات للمرحلة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي تفاصيل أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، والمتمثلة في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

- التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى لتقديم الأوراق.

- يسجّل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

- تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

تعليمات مهمة للطلاب من قبل وزارة التعليم العالي

- تتيح هذه الخدمة لك إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

- طباعة الرغبات بعد الانتهاء من إدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

الخطوات يجب اتباعها

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنواتيقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي:

- يظهر للطالب بيانًا تأكيديًا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

** ثانيا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين بعد الثانوية، يدخل الطالب على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل، ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

- يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم الكود، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت حتى غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

يسجّل الطالب بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)

- التحويل بين الكليات الجامعية

** عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب، والتحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة.

- استيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.