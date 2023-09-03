أماكن شراء حلاوة المولد 2023 بتخفيضات 25%.. أوزان حتى 5 كيلوجرامات

أماكن شراء حلاوة المولد 2023 بأسعار مخفضة من منافذ التموين، التي تطرحها وزارة التموين عبر شركة مخابز القاهرة الكبرى، للمواطنين بتخفيضات بلغت 25% على أسعار حلاوة المولد في السوق المحلية والمحال.

أماكن شراء حلاوة المولد 2023 بأسعار مخفضة

وجاءت أماكن شراء حلاوة المولد 2023 بأسعار مخفضة للمواطنين من الأماكن التالية:

- 24 منفذ بيع تمويني على مستوى المحافظات.

- 15 معرضا من معارض كايروبيك التابعة لشركة مخابز القاهرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

- منافذ بيع وفروع شركات السلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وأكد اللواء علي أشرف، رئيس شركة مخابز القاهرة الكبرى، في تصريح لـ«الوطن» على استخدام أجود أنواع الخامات في صناعة الحلويات من أجل تقديم أفضل منتج وأعلى جودة وأقل سعر للمواطن.

أسعار حلاوة المولد في منافذ التموين

وتطرح وزارة التموين من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى، معلبات حلاوة المولد بالأسعار التالية:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلوجرام بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات بسعر 750 جنيها.