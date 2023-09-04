ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 للشعبتين العلمية والأدبية بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 3 سبتمبر، ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول على موقع «الوطن» عبر هذا الرابط.

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأتاح موقع «الوطن» رابطا لطلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، والاستعلام عن درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي للطالب:

- الدخول علي موقع الوطن

- الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على حفظ.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بجميع الدرجات.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحصل طلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني علي درجة النجاح فقط في المادة الراسب فيها نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث يحصل الطالب على نسبة 50% من إجمالي الدرجة الكلية لكل مادة.

وأشارت وزارة التعليم، هناك بعض الطلاب يحصلون على الدرجات الكاملة، وهم الطلاب الذين تقدموا بطلبات لتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني بالدرجة الفعلية.