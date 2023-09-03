اكتشاف «عطر الخلود» يعود لسيدة مصرية وعمره 3500 عام.. ما قصته؟

عطر يعود عمره لأكثر من 3500 عاما ينتمى لمقبرة مصرية قديمة لنبيلة تُدعى «سينيتناي»، وهي مرضعة الفرعون أمنحتب الثاني، استطاع العلماء اكتشافها وأطلقوا عليها اسم «عطر الخلود» أو «رائحة الحياة الأبدية».

مكونات العطر أشارت إليها صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، إذ يحتوي على مزيج معقد عبارة عن الدهون والزيوت، وشمع العسل، والقار، والراتنجات من أشجار عائلة الصنوبر، ومادة تسمى الكومارين لها رائحة تشبه الفانيليا، وحمض البنزويك، الذي يمكن العثور عليه في العديد من المصادر النباتية بما في ذلك القرفة والقرنفل.

ويقول الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي لـ«الوطن» إنّ هذه المواد إن صحت تظهر أهميتها في إثبات فصل من فصول تاريخنا التي تعطي عمقًا وتقديرًا وتبجيلًا لحضارتنا المصرية القديمة.

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