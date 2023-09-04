اشتراطات تداول الذرة الصفراء المستوردة في البورصة السلعية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اشتراطات تداول الذرة الصفراء المستوردة من خلال التداول عليها عبر البورصة السلعية، معلنة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الشركة الراغبة في الشراء.

اشتراطات تداول الذرة الصفراء في البورصة السلعية

وتشمل اشتراطات تداول الذرة الصفراء في البورصة السلعية، على عدة معايير كالتالي:

1- العضوية في البورصة المصرية للسلع من خلال الرابط التالى http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

2- عدم صدور أي أحكام على الشركة الراغبة في التداول.

3- إيداع مبلغ وقدره 50 ألف جنيه في حساب البورصة المصرية للسلع كضمانة تداول يتم استردادها في نهاية فترة عمليات تداول الذرة الصفراء.

4- تصنيع الذرة الصفراء المشتراة كعلف للدواجن وذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

5- أن يتم البيع فقط لمربي الدواجن ويحظر تداولها في الأسواق لغير ذلك الغرض.

وتعقد وزارة التموين، عمليات التداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع، من خلال جلسة تداول كل يوم أحد لتداول 4 سلع من خلالها، وهي: «القمح والذرة الصفراء والسكر والردة».