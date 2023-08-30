سعر طن القمح عبر منصة البورصة المصرية للسلع.. جلسة تداول أسبوعيا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر طن القمح في عمليات التداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع، والتي تعقد جلسة تداول يوم الأحد من كل أسبوع لتداول 4 سلع من خلالها وهي: القمح والذرة الصفراء والسكر والردة.

سعر طن القمح عبر البورصة المصرية للسلع

ونوهت وزارة التموين، أن سعر طن القمح والتي تطرحه الهيئة العامة للسلع التموينية، عبر منصة البورصة المصرية للسلع، يبلغ 11 ألف جنيه للطن الواحد، حيث قامت الهيئة بطرح 10 ألاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق بورصة السلع.

وأعلنت منصة البورصة المصرية للسلع، عن تنفيذ 111 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 9,957.00 طن، موضحة أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسل بلع 111 طلب بإجمالي كمية قدرها 21.963.910 طن.

القمح الروسي

فيما انتهت يوم الأربعاء الماضي، البورصة المصرية للسلع من الجلسة رقم 70 على سلعة القمح الروسي، معلنة استمرار الطرح على التوالي لسلعة القمح المستورد.

وتعقد البورصة المصرية للسلع جلستها رقم 71 يوم الأحد القادم الموافق 27 أغسطس 2023 في تمام الساعة 2 ظهراً.