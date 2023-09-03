إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر_ إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر تولت النيابة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في حادث بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وذلك إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحديد هوية المصابين والتقارير الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.