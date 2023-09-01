نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة في البحيرة.. خدمية وتنموية

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في المحافظات والقرى النائي التي تعاني نقص وضعف الخدمات الأساسية، وذلك من خلال تدشين المشروعات الخدمية والتنموية، وإدخال الخدمات الأسياسية وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والمرافق، وغيرها.

حياة كريمة في البحيرة

ومن بين المحافظات التي كان لها نصيبا في أعمال التطوير هذه كانت محافظة البحيرة، إذ أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة بمحافظة البحيرة بمراكز «كفر الدوار، أبو المطامير، أبو حمص، وادي النطرون، دمنهور، حوش عيسى»، وذلك في منشور عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على «فيس بوك».

مشروعات حياة كريمة في البحيرة

- تبطين الترع نسب إنجاز بلغت 73%.

- الوصلات المنزلية نسب إنجاز بلغت 83%.

- المدارس نسب إنجاز بلغت 100%.

- المجمعات الزراعية نسب إنجاز بلغت 100%.

- المجمعات الحكومية نسب إنجاز بلغت 100%.

- مياه الشرب نسب إنجاز بلغت 100%.

- منشئات التضامن نسب إنجاز بلغت 100%.

- مراكز الشباب والرياضية نسب إنجاز بلغت 100%.

- كباري الري نسب إنجاز بلغت 41%.

- شبكات الألياف الضوئية نسب إنجاز بلغت 31%.