مصطفى عمار: الحوار الوطني تناول جميع القضايا بشفافية وقدّم حلولا مهمة

أكد مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أهمية الحوار الوطني الذي أطلق بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة التاريخية من حياة الوطن، في ظل وجود تحدياتٍ غير مسبوقة.

وقال «عمار»، إنّ نجاح الحوار الوطني ليس فقط في مخرجاته لكنّه أثبت أنّ الجمهورية الجديدة تتسع لجميع أبنائها المخلصين مع اختلاف الرؤى والأفكار، وإيجاد لغة مشتركة بين كل التيارات؛ لنستطيع الوصول إلى حلول ومخرجات حقيقية فاعلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

الحوار الوطني يبرز أسس وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

وأضاف «عمار»، في تصريحات خاصة، أنّ إعلاء قيمة الحوار من أبرز أسس وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان خصوصًا أنّ الحوار الوطني تناول بكل شفافية جميع القضايا، وقدّم حلولًا مهمة.

تفعيل مخرجات الحوار الوطني

وأشاد رئيس تحرير جريدة الوطن بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة ومؤسسات الدولة بتفعيل مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على إعطاء قيمة قوية له.