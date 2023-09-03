نقابة الموسيقيين تكرم وليد توفيق

ينظم مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدا الاثنين، حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، في بيانٍ، إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفني، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشواراً سامياً علي المستوي الفني والأخلاقي.

وكان المطرب اللبناني، وليد توفيق، قال إن مشاركته في حفل مهرجان القلعة للموسيقى تعني له الكثير، مقدمًا الشكر إلى دار الأوبرا التي أتاحت له الالتقاء بجمهوره في مصر بعد انقطاع 5 سنوات تقريبًا.

وأضاف «توفيق» خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة «الحياة»، السبت، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أنه لمس تغييرا عظيما في الأوضاع الفنية بمصر، وسط إيجابية واضحة وعمار وفرح جديد رغم المآسي التي يمر بها الوطن العربي، متابعًا أنه تعامل مع كبار النجوم في مصر.