الشاعر هاني عبد الكريم يحضر حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة

حرص الشاعر الكبير هاني عبدالكريم على حضور حفل الفنان وليد توفيق المقام حاليا بمهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء.

وخلال الحفل رحّب وليد توفيق بالشاعر هاني عبد الكريم، وقال: أرحب الشاعر الكبير هاني عبدالكريم الكبير بفنه وليس بالعمر فقد تعاوننا سويا في أغانٍ كثيرة.

وليد توفيق يعلن عن حفله بمهرجان القلعة

وحرص وليد توفيق على الترويج لحفله عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام ضمن فعاليات مهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء بنشر البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: جمهوري الحبيب في مصر الحبيبة موعدي معكم السبت الثاني من سبتمبر في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تمام الساعة العاشرة مساء.