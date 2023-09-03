وزير خارجية اليابان يزور مصر غداً ضمن جولة بالمنطقة

يبدأ وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، زيارة رسمية لمصر غداً الاثنين، تستمر لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في مصر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط.

وقال الوزير المفوض في سفارة اليابان بالقاهرة ونائب رئيس البعثة، تاكادا كاتسونوبو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن زيارة وزير الخارجية الياباني لمصر تأتي في إطار جولة بالمنطقة، تشمل أيضاً الأردن والسعودية.

محورية مصر في المنطقة

وأضاف أن «مصر دولة محورية في الشرق الأوسط، وهناك اهتمام متبادل لتعزيز العلاقات الثنائية التي تم رفعها لمستوى العلاقات الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لمصر في أبريل الماضي».

الزيارة تهدف لتطوير العلاقات

وأوضح أن الزيارة تستهدف متابعة التطورات الهامة في العلاقات بين مصر واليابان، فضلاً عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وطوكيو، وزيادة أعداد المدارس اليابانية في مصر، إضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، والاستثمارات اليابانية في مصر.