زلزال اليابان.. ضرب مدينة كوشيرو بقوة 4.8 درجة

كشف المرصد العالمي للزلازل عن وقوع هزة أرضية ضربت مدينة كوشيرو اليابانية، موضحًا أن زلزال اليابان كان بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

زلزال اليابان على عمق 100 كيلومتر

وبحسب المعلن من مرصد الزلزال فأن زلزال اليابان ضرب منطقة كوشيرو، وكان على عمق 100 كيلومتر أي على بعد 62 ميلا، ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

اليابان تجري تدريبا في الذكرى المئوية لزلزال كانتو الكبير

ويتزامن زلزال اليابان اليوم السبت مع الذكرى المئوية لزلزال كانتو الكبير الذي ضرب منطقة كانتو في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في الساعة 11:58:44 صباحا يوم 1 سبتمبر 1923، والتي كانت قوته 8.3 درجة على مقياس ريختر ومركزه تحت إزو أوشيما في خليج ساغامي.

ومن أهم المناطق التي ضربها الزلزال كانت العاصمة اليابانية طوكيو، مدينة يوكوهاما، ومحيطاتها في محافظات كاناغاوا، تشيبا وشيزوكا.

وتقدر أعداد ضحايا الزلزال ما بين 100 إلى 142 ألف حالة وفاة، إذ لم يتم العثور على رفات نحو 40 ألف شخص.

وأجرت اليابان تدريبًا على الكوارث الطبيعية التي تجرى في البلاد؛ إذ جرى عرض خطط الدولة لمواجهة الزلزال القوية والتي تضمنت إرسال فرق تقصٍ وأن وكالات معنية ستعمل عن كثب مع إدارات محلية لاستعادة الخدمات الأساسية وتقديم المؤن والرعاية الطبية وفتح الملاجئ.