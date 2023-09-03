وليد توفيق بعد نجاح حفله بمهرجان القلعة: شكرا جمهوري الحبيب في مصر

أعرب الفنان وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادته بنجاح حفله الذي أحياه أمس ضمن فعاليات مهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء.

وكتب وليد توفيق: «شكرا جمهوري الحبيب في مصر الغالية على قلبي.. شكرا لدار الأوبرا المصرية على حفاوة الاستقبال وروعة التنظيم في ليلة لا تنسى.. شكرا لمختلف وسائل الإعلام في مصر ولبنان والوطن العربي على جهودهم لتغطية هذه الليلة الرائعة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء».

حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة

وأحيا المطرب وليد توفيق حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد بمهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء.

وقدم توفيق خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور؛ أبرزها أصحاب السعادة، وحدك حبيبي، على كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، يا عسل، أبوكي مين، إيه العظمة، دقة قلبي الميال، بهية، بحبك يا لبنان، عشقك عذاب.