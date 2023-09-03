حمزة نمرة يستعد لإحياء حفل في شيكاغو 10 سبتمبر

أعلن الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، استعداده لإحياء حفل 10 سبتمير في شيكاغو للجاليات العربية.

ومن المفترض أن يقدم حمزة نمرة خلال الحفل مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد «رايق»، التي حققت مشاهدات عالية على اليوتيوب ونالت إشادات الجمهور.

أغنية رياح الحياة

ومن أبرز أغنيات ألبوم حمزة نمرة الجديد؛ «رياح الحياة» التي حققت نسب مشاهدات عالية على اليوتيوب وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.

كما احتفل الفنان حمزة نمرة مؤخرا بحصول أغنية رياح الحياة على المركز الأول في توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع على أنغامي.