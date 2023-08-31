أغنية مرايات لـ حمزة نمرة تقترب من 400 ألف مشاهدة في 15 ساعة

اقتربت أغنية مرايات للفنان حمزة نمرة، من تحقيق 400 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد طرحها بـ15 ساعة، وكسرت حاجز 360 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرها قوائم البحث وتريند «يوتيوب» وقائمة الأكثر استماعًا في الساعات القليلة الماضية.

صناع أغنية مرايات للفنان حمزة نمرة

وتعد أغنية مرايات للفنان حمزة نمرة، من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج أندريه مينا، جيتار حمزة نمرة، وتريات ستيف تورنر، وظهر «نمرة» خلال الفيديو كليب بصحبة طفل صغير وطفلة وامرأة محجبة في إشارة لذكريات أسرته في مرحلة الطفولة.

ومن كلمات أغنية حمزة نمرة الجديدة «مرايات والصورة عكس الصورة.. عمري في المرايات وسنين جوه صورة وشريط ذكريات وشكلك الملخبط وعقلك لما خطط يتنطط قلبك يزأطط».

ألبوم رايق يضم 13 أغنية

أغنية مرايات، واحدة من أغاني ألبوم رايق، الذي قرر حمزة نمرة طرح جميع أغنياته الـ13 في موسم صيف 2023، من خلال طرح أغنية أو أكثر مساء كل يوم أربعاء من كل أسبوع منها: «رياح الحياة، ومش سليم، وشيخ العرب، ورايق، وغروب، وإسكندرية، ولعله خير، وأكيد راجعين، وعالم كدابة، وأنا الطيب».