كلمات أغنية راجعين للفنان حمزة نمرة.. عشمان وعشمك كلف

حققت أغنية أكيد راجعين للفنان حمزة نمرة، ما يقرب من 800 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية منذ طرحها الأسبوع الماضي، وتصدره قوائم البحث وتريند يوتيوب وقوائم الأكثر استماعًا، وتداول كلمات الأغنية على نطاق واسع في منصات السوشيال ميديا المختلفة.

أغينة أكيد راجعين للفنان حمزة نمرة، من كلمات محمود فاروق، ألحان وتوزيع وميكساج أندريه مينا، وتعامل «نمرة» مع الثنائي في غالبية أغاني ألبوم رايق، الذي نافس به في موسم صيف 2023.

13 أغنية في ألبوم رايق

وكان حمزة نمرة، قد قرر طرح ألبوم رايق والذي يضم نحو 13 أغنية، بشكل مختلف، من خلال طرح أغنية أو أكثر مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وطرح حتى الآن 11 أغنية أبرزها: لعله خير، أنا الطيب، مش سليم، رياح الحياة، غروب، رايق، إسكندرية، شيخ العرب، عالم كدابة، أكيد راجعين، مرايات.

كلمات أغنية راجعين للفنان حمزة نمرة

ومن كلمات أغنية راجعين للفنان حمزة نمرة:

زعلان ليه م اللي ساب

ولا اللي فجأه اتغيروا

ياللي قلبك إزاز

والكلمة بتكسروا

مهما يطول الغياب

بتقول مسيرهم يظهروا

أصل العُزاز عُزاز

حتى لو قصروا

مساكين والله يا عشمانين

على الأمل عايشين

مع الأسف حاسين بناس

وهم مش حاسين

وتروح وتيجي سنين

وانتوا مستنين

ومافيش جديد

ولا في خبر جالك

ولسه القلب بيقولك

أكيد راجعين

كل اللي حلمت بيه يا قلبي بقلوب تنصفك

ياما مديت إيديك

وإيديهم تكسفك

إديت أجمل ما فيك

عشمان وعشمك كلفك

مبقاش القرب واحشك

قد ما بيخوفك