مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.. عروض متنوعة ومعرض للكتاب

تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بقاعة الاحتفالات الكبرى في قصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تؤدي الفرق المشاركة عروضا فنية على المسرح الكبير، تمهيدا لبدء العروض اليومية الموزعة على أندية وفنادق المحافظة حتى الخميس المقبل.

15 فرقة تشارك في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وقال اللواء شريف بشارة في تصريحات صحفية على هامش انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، إن 15 فرقة تشارك في المهرجان، منها 8 فرق مصرية، هي سوهاج، والأقصر، وملوي، وأسوان، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والعريش، والشرقية والشباب والرياضة بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما ضمت الفرق فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، و6 فِرق أجنبية هي المكسيك، ورومانيا، وسيريلانكا، وأندونسيا، والهند، وفلسطين.

وشاركت الفرقت، مساء أمس السبت، في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بطابور عرض الفِرق بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

أماكن عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن أماكن عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، والتي تضمنت إقامة عدد من العروض على مسارح حديقة الشيخ زايد ونادي الدنفاه ونادي الفيروز ومركز ومدينة فايد ومركز ومدينة القنطرة غرب ومركز ومدينة القصاصين.

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المهرجان يضم معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية علي هامش مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تفتتحهما وزيرة الثقافة مساء اليوم الأحد.