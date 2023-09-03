الإعلامية إيمان عز الدين: مهرجان العلمين حقق نجاحا مبهرا على كل المستويات

أكدت الإعلامية إيمان عز الدين، أن حفل شارموفرز في ختام مهرجان العلمين شهد إقبالا كبيرا، مؤكدة أن الكلام عن ختام المهرجان حديث الساعة، موضحة أن الفعاليات امتدت من 13 يوليو وحتى 2 سبتمبر وضمت العديد من المجالات المتنوعة من ثقافة وفن ورياضة وترفيه.

عز الدين: الشركة المتحدة تؤكد النجاح المبهر لمهرجان العلمين

وأضافت «عز الدين» خلال تقديمها فقرة عن المهرجان ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ حفل فرقة «شارموفرز» بختام المهرجان كان كامل العدد، لافتةً إلى تأكيد الشركة المتحدة أن مهرجان العلمين في نسخته الأولى «العالم علمين» حقق نجاحا باهرا على كل المستويات.

تسهيلات الأجهزة المعنية لمهرجان العلمين الجديدة

وتابعت أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجهت بالشكر إلى كل الأجهزة المعنية وأجهزة الدولة على تقديم التسهيلات وتسخير طاقتها وإمكاناتها ليخرج المهرجان بصورته الرائعة والراقية التي تليق باسم مصر والمصريين.