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ناقد رياضي: بوصلة العالم توجهت إلى العلمين الجديدة بسبب فعاليات المهرجان

كتب:

منتصر سليمان
01:45 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

أكد الناقد الرياضي عمرو كمال، ضرورة إجراء تقييم موضوعي للنسخة الأولى من مهرجان العلمين، وذلك بعد انتهاء فعالياته.

المهرجان قدم العلمين الجديدة في نسخة مختلفة

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المهرجان قدم مدينة العلمين الجديدة فى نسخة مختلفة تماما، بعيدا عن الحروب والدماء التى ارتبطت بها منذ الحرب العالمية الثانية، وهي صورة علقت بالأذهان حتى وقت قريب، «إحنا دلوقتي قدمنا للعالم نموذجا من الحضارة المصرية الممتدة، وقولنا للعالم إن مصر بلد سلام من خلال العروض الترفيهية».

وتابع «إحنا في العلمين الجديدة عملنا مهرجان بالطابع المصري، وتم تقديم فعاليات رياضية مختلفة، مثل كرة القدم الشاطئية والجودو وسباقات السيارات والمشاركات المختلفة وعروض متنوعة، وبمنتهى الحيادية أجد فى نسخته الأولى نجاحا كبيرا، وبوصلة العالم توجهت نحو العلمين».

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