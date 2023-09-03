«العالم بقى علمين».. 45 يوم نجاح في مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

عرضت قناة «DMC»، فيلما تسجيليا عن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وجاء الفيلم مصحوبا بتعليق صوتي يحتوي على آراء المواطنين وكبار الفنانين حول المهرجان.

وقال أحد القائمين على مهرجان العلمين الجديدة: «مصر لما بتعمل مهرجان بتعمله صح، ومصر لما بتعمل حاجة بتعملها كما ينبغي، وفي الآخر إحنا الأصل»، متابعا: «المسرح الذكي تم إنشائه خلال 10 أيام، وكان بيتم تنسيق الإضاءة والديكور حسب كل فعالية أو حفل عشان يتلاءم مع الحدث».

وتابع آخر، أنّه كان هناك تحديات كبيرة للغاية، منها عمل أكثر من تصميم للمسرح كون المهرجان غير مقتصر على نشاط محدد أو مجال معين، لذلك كان يجب إنشائه بما يلائم كل الفنانين بمختلف حفلاتهم وأنواعها، فضلا عن لون ونوع الموسيقى التي يقدمونها.

فعاليات متنوعة ومختلفة بمهرجان العلمين

وجاء الفيلم التسجيلي مصحوبا بتعليق صوتي: «في مهرجان العلمين، أكثر من مليون ضيف حضروا من كل مكان في العالم عشان نحتفل بأكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط».

وأضاف التقرير: «سمعنا مزيكا، وجبنا لون من كل حتة، وفي الرياضة شوفنا أبطال في الجو والبحر وعلى الأرض من كل مكان في العالم، احتفلنا بالدراما في مهرجان الدراما المصرية، وفي 45 يوم العالم بقى علمين».

رأي أحمد سعد في مهرجان العلمين

وقال الفنان أحمد سعد: «المهرجان حاجة عظيمة جدا ومشرفة، وأنا مبسوط إنّ عندنا مهرجان كبير زي مهرجان العلمين الجديدة»، بينما أكد الفنان راغب علامة جمال منطقة العلمين: «من أجمل المناطق اللي شوفتها في حياتي، وأتشرف بوجودي دائما بمهرجان العلمين».