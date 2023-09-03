رئيس أزهرية كفر الشيخ يشيد بمشاركة معلمي اللغة الإنجليزية ببرنامج «TEA»

أشاد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمشاركة المُدربين المعتمدين من مُعلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة والمشاركين في تدريب برنامج «TEA»، المُقام حالياً بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في الفترة من 3 وحتى 10 سبتمبر 2023.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بتطوير أداء المُعلمين وتنمية مهاراتهم في مجال تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية على صعيدي المُعلمين والطلاب، وفي إطار البروتوكول القائم بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني.

تنمية مهارات مُعلمي اللغة الإنجليزية

وأثنى رئيس المنطقة على مجهوادت المُدربين المشاركين من مُعلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة والبالغ عددهم 7 مدربين، وذلك لدورهم في تنمية مهارات مُعلمي اللغة الإنجليزية على مستوى معاهد الجمهورية، ولحرصهم على المشاركة في مثل هذه البرامج المدعومة من الأزهر الشريف بما يعود بالنفع على المُعلمين والطلاب، مطالباً إياهم بتناقل أثر التدريب فيما بينهم بالمعاهد لتحقيق الاستفادة للجميع، مؤكداً دعمه الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم للارتقاء بالعملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

تزويد خبرات معظم مُعلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة

كما وجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية الشكر والتقدير لكل من محمد عون، الموجه العام للغة الإنجليزية، وأحمد مقلد، المدرب المشرف للبرنامج بالمنطقة، وذلك لدورهم الفعال خلال الفترة الماضية لإعداد هذه الكوادر من المتميزين من مُعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد المنطقة، مكلفاً ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة وتزويد خبرات معظم مُعلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.