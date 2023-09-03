«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 1500 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملات البيطرية لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية حققت نتائج جيدة للغاية، موضحا أن تنقل الفرق الطبية من «بيت لبيت» والوصول لمربي الماشية في أماكنهم رفع العناء عن المواطنين.

تحصين 1350 رأس ماشية

وقال «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملات البيطرية المتنقلة من «بيت لبيت» حصنت نحو 1350 رأس ماشية صباح اليوم، وذلك للحد من انتشار الأمراض المعدية ومحاربتها، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها بقرى ومراكز المحافظة.

انتشار كبير للحملات البيطرية

وأكد أن الحملات البيطرية تنتشر في محافظة كفر الشيخ، وذلك للحد من الأمراض التي قد تودي بحياة الماشية، والتي تكون عرضة للإصابة خلال فصول الصيف، وذلك حماية نحو 212 ألف رأس ماشية بالمحافظة.