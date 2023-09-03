دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بشباب كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية بمركز شباب إبشان ضمن فاعليات مبادرة «صيف شبابنا»، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بحضور 40 عضو من أعضاء مراكز شباب «العلامية، والهمة، والكوم الطويل، وأبو قطفة»، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية ضمن مبادرة «صيف شبابنا»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المديرية بصدد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية وغيرها من الفاعليات ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، مشيراً إلى أهمية الدورة التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تُساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تناولت تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.

الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب بيلا

قدم الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب بيلا الدكتور أحمد شعيشع، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، ومن تنفيذ باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.